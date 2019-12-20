تقرير أممي أمام مجلس الأمن بشأن هجمات أرامكو

المواطن - الرياض

أعلنت وكيلة أمين عام الأمم المتحدة، روزماري ديكارلو، أن الأمم المتحدة ستقدم تقريرًا لمجلس الأمن بشأن الهجمات ضد منشآت أرامكو في المملكة.

كما أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتيغاس، أن واشنطن ستقدم الدعم الكامل واللازم للمملكة ضد أي اعتداء إيراني، في موقف متجدد تؤكد عليه الولايات المتحدة للوقوف إلى جانب المملكة ضد تهديدات طهران.

يأتي ذلك فيما استعرض تقرير أمريكي، كشفت عنه وكالة “رويترز”، حول الهجوم على أرامكو في السعودية، استعرض أدلة جديدة وتحليلًا لحطام أسلحة، تُظهر أن الهجوم جاء من شمال المملكة، وحدد التقرير الأمريكي عددًا من أوجه التشابه بين الطائرات المسيّرة المستخدمة في الهجوم، وطائرة مسيّرة من إنتاج وتصميم إيران.

وكانت وكالة “رويترز” كشفت في تحقيق لها، الشهر الماضي، عن تفاصيل مؤامرة إيرانية يقودها المرشد الأعلى، علي خامنئي، ضد المملكة.

وذكرت الوكالة أنه قبل أربعة أشهر من الهجوم على منشآت نفطية في أرامكو بطائرات “درون”، تجمع مسؤولون أمنيون إيرانيون في مجمع شديد التحصين في طهران. كان بين الحاضرين قيادات عليا في الحرس الثوري، وتشمل اختصاصاته تطوير الصواريخ والعمليات السرية.

وكان الموضوع الرئيسي في ذلك اليوم من أيام شهر مايو هو كيفية معاقبة الولايات المتحدة على انسحابها من اتفاق نووي تاريخي وعودتها إلى فرض عقوبات اقتصادية على إيران، وهما الخطوتان اللتان سددتا ضربة شديدة للجمهورية الإيرانية.

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