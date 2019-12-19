تقنيات الذكاء الاصطناعي تدعم السيارات في 2022

المواطن - متابعة

من المنتظر أن يبدأ طرح السيارات التي تحتوي على أنظمة ذكاء اصطناعي مدمجة تنبه السائقين أو تبطئ حركتها عند تعرضهم للنعاس أو التشتيت ابتداءً من عام 2022.

وتقوم شركة الهندسة بوش بتطوير “نظام مراقبة داخلي” يستخدم كاميرات مدمجة في عجلة القيادة للسيارة ومرآة للرؤية الخلفية لمشاهدة سائقي السيارات.

وستراقب أنظمة الذكاء الاصطناعي أيضًا الركاب، وتحذر من أحزمة الأمان غير الثابتة، وتنبه إلى تعديل أجهزة السلامة مثل الوسائد الهوائية والأحزمة لتتناسب مع كيفية جلوسهم.

وقدرت الأبحاث السابقة، أن حوالي واحدًا من كل عشر حوادث للسيارات ناتج إما عن تشتيت انتباه السائقين أو الشعور بالنعاس.

وعندما يكتشف النظام مشكلة ما، يمكن أن يتخذ إجراءً بناءً على ذلك، سواء كان ذلك في شكل تنبيه للسائقين غير المنتبهين، أو التوصية بفواصل راحة للسائقين المتعبين، أو حتى تقليل سرعة السيارة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

واستخدم المهندسون لقطات من العالم الحقيقي للسائقين، لتدريب الذكاء الاصطناعي على اكتشاف علامات التعب والإلهاء، عن طريق دراسة أوضاع الجفن ومعدلات الرمش لتحديد مستويات النعاس.

تابعنا على