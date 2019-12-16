توجيه عاجل من أمير الشمالية في واقعة الشخص المسيء للقيم الدينية

المواطن - الشمالية

وجه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية، الجهات المختصة بالقبض على أحد الأشخاص في محافظة طريف لإساءته للقيم الدينية والآداب العامة، وذلك من خلال ظهوره في مقطع تم تداوله على مواقع التواصل.

ووجه أمير منطقة الحدود الشمالية باستكمال الإجراءات النظامية وإحالته للنيابة العامة.

ويأتي ذلك عقب ظهوره في مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن محتواه مساسًا بالقيم الدينية، ومجاهرة بمخالفة الآداب العامة والسخرية منها.

وكانت النيابة العامة قد وجهت بالأمس بالقبض على المسيئين للقيم الدينية والآداب العامة، الذين ظهروا في مقطع فيديو، وذلك استنادًا للمادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية.

وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة: إنه بناءً على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة بشأن تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه مساسًا بالقيم الدينية، ومجاهرة بمخالفة الآداب العامة والسخرية منها، وتصوير ذلك وإنتاجه وتخزينه وإرساله عبر وسائل التقنية الحديثة، فقد أصدرت النيابة العامة أمرها، بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، بتحريك الدعوى الجزائية العامة استنادًا للمادة (17) من نظام الإجراءات الجزائية ومباشرة إجراءات الاستدلال وفقًا للمواد (24، 27، 28) من ذات النظام، بعد التحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهر به، والقبض على المتورطين واستكمال الإجراءات النظامية بحقه، بحسب عكاظ.

وأكد المصدر أن النيابة العامة تتابع كل ما ينطوي على المساس بالقيم الدينية والآداب العامة، ويشكل جريمة تحت طائلة المساءلة الجزائية وفق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.