ثنائي الوحدة يُهددان #الهلال و #النصر

المواطن - محمد سمعه

حرص اللاعبان علي النمر ووليد باخشوين لاعبا نادي الوحدة على توجيه رسالة إلى ناديي الهلال والنصر كونهما يُنافسان فرسان مكة على صدارة ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال وليد باخشوين لاعب الوحدة في تصريحات بعد مباراة الوحدة والعدالة: صدارتنا مؤقتة وتحقيق الدوري ليس صعبًا، وكل شيء بـ الوحدة مهيأ لنا والمدرب يعرف كيف يُوظف اللاعبين بشكل ممتاز.

وأضاف علي النمر لاعب الوحدة في نفس السياق: هذا الموسم الدوري هدفنا ونسعى للمنافسة عليه والمدرب طلب منا جلب النقاط الثلاث في كل مباراة بأي طريقة كانت.

وليد باخشوين – لاعب فريق #الوحدة :

صدارتنا مؤقته و تحقيق الدوري ليس صعب ، وكل شي بالوحدة مهيأ لنا و المدرب يعرف كيف يوظف اللاعبين بشكل ممتاز.#الوحدة_العدالة pic.twitter.com/XAbf37I0f7 — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 12, 2019

وتمكن نادي الوحدة اليوم الخميس من الصعود إلى صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وذلك بعد الفوز على نادي العدالة بثنائية دون رد ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من البطولة.

ونجح نادي الوحدة في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب أنسيلمو دي مورايس في الدقيقة الثالثة والأربعين من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، واصل الوحدة ضغطه الهجومي، حتى تمكن من إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب ريناتو شافيز جونيور في الدقيقة الرابعة والستين.

وأنهى الوحدة، المباراة فائزًا بثنائية دون رد، ليصعد فرسان مكة إلى صدارة الدوري السعودي برصيد 21 نقطة، بينما تجمد رصيد العدالة عند ثماني نقاط في المركز الرابع عشر.

علي النمر – لاعب فريق #الوحدة :

هذا الموسم الدوري هدفنا و نسعى للمنافسه عليه، والمدرب طلب منا جلب النقاط الثلاث في كل مباراة في أي طريقة كانت.#الوحدة_العدالة pic.twitter.com/dh41js9PPp — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 12, 2019

وقبل إقامة مباراة الوحدة والعدالة، نجح أبها في الفوز على الحزم بثلاثية مقابل هدفين، بصعوبة، بينما فاز الرائد على الشباب برباعية مقابل ثلاثة أهداف، بينما فاز الوحدة على العدالة بثنائية دون رد.

وبعد مباراة الوحدة والعدالة، يسعى النصر هذه المرة، إلى قبول هدية نادي الهلال، من أجل تصدر ترتيب الدوري السعودي، بالفوز على التعاون واستغلال انشغال الهلال بخوض مباريات كأس العالم للأندية 2019 المُقامة حاليًا في قطر.

وكان النصر رفض الهدية الأولى من الهلال لتصدر ترتيب الدوري السعودي، بالخسارة أمام الوحدة في الجولة العاشرة ولم يستغل انشغال الهلال وقتها بمواجهة نادي أوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا يوم 24 نوفمبر الماضي.