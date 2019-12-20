جدول ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية مباراة الجمعة

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة اليوم الجمعة بالجولة الثانية عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز الفتح على الحزم بثنائية مقابل هدف.

ونجح الفتح في حصد ثلاث نقاط بعد خسارتين متتاليتين في الدوري، ليصل إلى النقطة الثامنة في المركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد الحزم عند 14 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي السياق ذاته، فاز النصر والفيحاء وأبها والتعاون والأهلي بنتائج مميزة في مباريات أمس الخميس بالجولة الـ12 ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت البداية مع الفيحاء الذي هزم نادي الاتحاد برباعية مقابل هدف، بينما فاز أبها على الشباب بثنائية دون رد، وفاز النصر على العدالة بثلاثية دون رد، بينما فاز التعاون على الوحدة بثنائية مقابل هدف، وانتصر الأهلي بخماسية مقابل هدف على نادي ضمك.

ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 26 نقطة، بينما يتواجد الأهلي في المركز الثاني برصيد 23 نقطة، والتعاون ثالثًا برصيد 22 نقطة، بينما يحتل الوحدة المركز الرابع برصيد 21 نقطة، بينما جاء نادي الهلال خامسًا برصيد 20 نقطة.

وتتواصل غدًا السبت، مباريات الجولة الـ12 بلقاء بين الرائد والاتفاق، حيث تُقام المباراة في تمام الساعة الثالثة والثلث مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

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