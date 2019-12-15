جدول ترتيب الدوري السعودي .. صدارة نصراوية وصدمة اتحادية

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباريات الجولة الحادية عشرة من مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بمباراتين أمس السبت، حيث لعب ضمك ضد الفيحاء وفاز الفيصلي على الاتحاد.

ويُعد نادي النصر المستفيد الأكبر من الجولة الحادية عشرة، حيث نجح في الصعود لصدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد فوزه على نادي التعاون يوم الجمعة ومستغلًا انشغال الهلال بالمشاركة ببطولة كأس العالم للأندية 2019 المقامة حاليًا في قطر.

أما نادي الوحدة فكان نجح في الصعود إلى الصدارة مؤقتًا، وذلك بعد فوزه على فريق العدالة يوم الخميس الماضي، بينما لم يخض الأهلي مباراته في الجولة الحادية عشرة لتأجيلها.

وشهدت الجولة الحادية عشرة صدمتين لعشاق الشباب والاتحاد بتعرض فرقهما للخسارة، حيث خسر الشباب للجولة الثالثة على التوالي أمام فريق الرائد برباعية مقابل ثلاثة أهداف وتراجع للمركز التاسع، بينما خسر الاتحاد من الفيصلي أمس السبت ليتواجد العميد في المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة.

ويتواجد النصر في الصدارة برصيد 23 نقطة، يليه الوحدة ثانيًا برصيد 21 نقطة، ثم نادي الهلال في المركز الثالث برصيد 20 نقطة وله مباراتان مؤجلتان، أما الأهلي ففي المركز الرابع برصيد 20 نقطة، والفيصلي خامسًا برصيد 20 نقطة.