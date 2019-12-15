جماهير #الاتحاد تنتظر بُشرى منصور البلوي

المواطن - محمد سمعه

أصبح جمهور الاتحاد وبعد تراجع النتائج المستمر للفريق الأول لكرة القدم، ينتظر بُشرى منصور البلوي رئيس الاتحاد الأسبق ومعشوق جمهور العميد بالعودة إلى عالم الرياضة مرة أخرى، وذلك من أجل رئاسة العميد.

وفي ظل تراجع نتائج الفريق، مع ازدياد الغضب على الإدارة الحالية برئاسة أنمار الحائلي، أصبح الجمهور الاتحادي يترقب اليوم قبل الغد، عودة منصور البلوي لرئاسة النادي من جديد.

عصر من الإنجازات

وكان منصور البلوي تولى رئاسة نادي الاتحاد في عام 2003، وفي عهده شهد العميد ألمع وأزهى عصوره، حيث تُوج بلقب دوري أبطال آسيا مرتين عامي 2004 و 2005، بالإضافة إلى الفوز بكأس ولي العهد والدوري السعودي.

وفي عهده، تم إنشاء معسكر جيد يصل إلى خمس نجوم لنادي الاتحاد بالإضافة إلى إنشاء مركز إعلامي خاص للنادي وأسس مدرسة اتحادية استفاد منها النادي في إخراج اللاعبين المميزين الذين يخدمون الاتحاد مستقبلًا والكرة السعودية.

الاتحاد ضمن أفضل 100 ناد عالميًا

وخلال عهد منصور البلوي تم ضم نادي الاتحاد ضمن أفضل 100 ناد على مستوى العالم، بجانب أن الاتحاد كان أول ناد يجمع بين بطولتي دوري أبطال العرب ودوري أبطال آسيا في عام واحد وهو عام 2005.

وأكد منصور البلوي، يوم 18 نوفمبر الماضي أنه سيعود قريبًا لـ عالم الرياضة في رسالة أسعدت الكثيرين من عشاق نادي الاتحاد.

وازدادت المشاكل بشكل واضح في ظل وجود الإدارة الحالية لأنمار الحائلي حيث طالب العديد من اللاعبين مثل الأرجنتيني إيمليانو فيتشيو والمغربي مروان دا كوستا والتشيلي كارلوس فيلانويفا بالرحيل.