جماهير الاتحاد تُبدي رأيها حول اجتماع الرياض

المواطن - محمد سمعه

أبدت جماهير نادي الاتحاد آراءها حول الاجتماع الذي أقامه مجلس الإدارة، برئاسة أنمار الحائلي، مع نواف المقيرن وشخصيات اتحادية كبرى في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة حول مصير الفريق.

ومن خلال استفتاء طرحه برنامج “الدوري مع وليد” عبر حسابه في تويتر أجاب 70.4 من جماهير العميد بأنه لن يتغير شيء في النادي، بينما قال 7.8% من الجماهير: إنهم متخوفون، وذكر 21.8% بأنهم يشعرون بالتفاؤل بعد اجتماع الرياض.

من ناحية أخرى، وضع نادي الاتحاد يده على الصفقة الأولى التي يُريد إبرامها في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، التي تبدأ في يناير.

ويرغب الاتحاد بقيادة المدرب الهولندي هينك تين كات في التعاقد مع المغربي يونس بلهندة لاعب نادي غلطة سراي التركي.

وتُوجد خلافات حاليًّا بين فريق غلطة سراي واللاعب بلهندة؛ مما يجعل فرصة الاتحاد أكبر وأفضل للتعاقد مع اللاعب المغربي في الميركاتو الشتوي.

وسبق لنادي النصر، أن أبدى اهتمامه بالتعاقد مع بلهندة، حيث يريد المغربي نور الدين أمرابط تسهيل إجراءات انتقال مواطنه بلهندة إلى أصفر العاصمة، ولكن يبدو أن الاتحاد أصبح قريبًا من حسم الصفقة.

تابعنا على