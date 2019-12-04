جمهور #الهلال مُطمئن حول مصير غوميز

المواطن - محمد سمعه

بدأ الجمهور الهلالي في الشعور بالاطمئنان حول بقاء الفرنسي بافيتيمبي غوميز، مهاجم الفريق الأول بالزعيم، مع الأزرق خلال الفترة المقبلة.

وترددت أنباء بالفترة الأخيرة عن وجود اهتمام من نادي غلطة سراي التركي بضم الأسد الفرنسي المتوج بدوري أبطال آسيا مع الهلال، خاصة أن النادي التركي يسعى إلى تدعيم صفوفه الهجومية.

وفي هذا السياق كشفت تغريدة للإعلامي حمود القحطاني عبر تويتر عن مصير غوميز مع الهلال فقال: من أجل استقرار الهلال وعدم تشتت جماهيره بالفترة الشتوية، الأجانب السبعة مستمرون حتى الصيف القادم.

وذكر موقع FOTOMAC التركي في وقت سابق أن غوميز كتب عبر حسابه في تطبيق الإنستجرام الآتي ردًّا على إمكانية عودته لغلطة سراي التركي: يومًا سأعود لأبي فاتح تيريم، سأعود لأُنهي القصة من جديد.

وأضاف غوميز: عندما أعود سأكون أسدًا أكثر شراسة.

وحقق غوميز مؤخرًا أرقامًا مع نادي الهلال توصف بالمميزة؛ حيث لعب 55 مباراة، وسجل 41 هدفًا وصنع تسعة أهداف، كما فاز بلقب هداف دوري أبطال آسيا في نسخة 2019.

وبعد هذه الأرقام، فإن إدارة الهلال ستفكر بكل تأكيد في الإبقاء على غوميز ومحاولة تلبية كل طلباته للبقاء في الزعيم أطول فترة ممكنة.