جوانكا سلاح #الشباب في دوري محمد بن سلمان للمحترفين
قبل مباراة الرائد اليوم

جوانكا سلاح #الشباب في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

2019/12/12
الساعة 4:07 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

يُقدم الأرجنتيني كريستيان جوانكا مستوى مميزًا مع الشباب خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، وذلك قبل مباراة الرائد اليوم.

جوانكا يتألق

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بمستوى جوانكا هذا الموسم، مؤكدة أنه يُمثل نصف قوة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب الهجومية.

وأضافت “أوبتا”، أن كريستيان جوانكا ساهم في إحراز 50% من أهداف الشباب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث نجح في تسجيل 5 من أصل 10 أهداف لفريقه، بعدما أحرز 3 أهداف وصنع 2 آخرين.

ويحتضن ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز مباراة الشباب ضد الرائد عند الساعة 5:45 مساء، ويطمح الليوث لتحقيق الفوز ومصالحة الجماهير بعد توديع كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما يسعى الفريق الريداوي لتحسين نتائجه.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المركز السابع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة.

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