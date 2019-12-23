جوليانو ودجانيني والسهلي يتنافسون على جائزة أفضل هدف

المواطن - مروة نبيل

أعلن حساب الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الاثنين، عن أفضل 3 أهداف ضمن منافسات الجولة الـ12 من المسابقة.

واختارت اللجنة الفنية في رابطة دوري المحترفين، هدف نجم نادي الرائد محمد السهلي في شباك الاتفاق، خلال المباراة التي انتهت بفوز فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويُنافس على جائزة أفضل هدف في الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الهدف الأول الذي سجله المهاجم دجانيني تافاريس ليقود فريقه الأهلي لاكتساح ضمك بخماسية مقابل هدف.

كما يُنافس الهدف الذي أحرزه نجم فريق النصر، البرازيلي جوليانو في شباك نادي العدالة على جائزة الأفضل ضمن منافسات الجولة الـ13، في المباراة التي انتهت بفوز العالمي بثلاثة أهداف دون رد.

ومن المقرر أن تختار الجماهير أفضل هدف في الاستفتاء الذي طرحه حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على “تويتر”، مساء اليوم الاثنين، وسيستمر لمدة 24 ساعة فقط.

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