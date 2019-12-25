جي بي إل تطلق سماعات تعمل بالطاقة الشمسية
لا تحتاج إلى الشحن أبدًا

جي بي إل تطلق سماعات تعمل بالطاقة الشمسية

2019/12/25
الساعة 9:58 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, تكنولوجيا, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

كشفت شركة “جي بي إل” النقاب عن سماعة Reflect Eternal الجديدة، والتي تستمد طاقتها من أشعة الشمس؛ ما يعني أنها لا تحتاج إلى الشحن أبدًا، على الأقل عند توفر الظروف المناسبة.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن وضع السماعة ساعتين ونصف في الخارج يكفيها للعمل وللاستماع إلى الموسيقى على مدار الساعة دون حاجة لمصدر الطاقة على الإطلاق.

وتتطلب السماعة سطوعًا بمقدار 50000 لوكس، ما يتطلب أشعة الشمس المباشرة، مع العلم أن السماعة تشحن نفسها في الظل والأماكن المغلقة ولكن ببطء.

وجهزت السماعة بمنفذ USB للشحن عبر مصدر للطاقة.

وتدعم السماعة تقنية Bluetooth 5.0 والمساعدين الصوتيين جوجل أسيستنت، وأمازون أليكسا، ومايكروفون للمكالمات الهاتفية، إضافة إلى خاصية Ambient Aware، لحجب الضوضاء في البيئة المحيطة.

كما تتمتع السماعة بحماية جيدة ضد رذاذ الماء وفقًا لفئة الحماية IPX4، ومن المقرر طرحها في الأسواق في أكتوبر (تشرين الأول) 2020.

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