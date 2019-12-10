حارس #جينك يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا

المواطن - مروة نبيل

دخل حارس مرمى جينك البلجيكي، مارتن فانديفوردت، تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا بعد مشاركته كأساسي في مباراة فريقه ضد نابولي الإيطالي اليوم.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي جينك ضد نظيره نابولي الإيطالي الآن على ملعب سان باولو، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا 2020.

دوري أبطال أوروبا:

وأصبح مارتن فانديفوردت أصغر حارس مرمى يُشارك في منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا؛ حيث يبلغ 17 عامًا و9 أشهر و10 أيام، وذلك وفقًا لحساب الإحصائيات الشهيرة “سكواكا” على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وكان أصغر لاعب قد شارك في منافسات بطولة دوري أبطال اوروبا هو حارس مرمى نادي بنفيكا البرتغالي، ميلي سيلفار؛ حيث شارك أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي في 2017، عندما كان يبلغ 18 عامًا و52 يومًا.

وشارك حارس المرمى مارتن فانديفوردت كأساسي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي جينك في آخر مباراتين بالدوري والكأس في بلجيكا، قبل أن يلعب مباراة دوري أبطال أوروبا ضد نابولي اليوم.