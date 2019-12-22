حريق بناية يخلي ٢٦ شخصًا في المدينة

حريق بناية يخلي ٢٦ شخصًا في المدينة

2019/12/22
الساعة 4:34 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - المدينة المنورة

تم إخلاء ٢٦ شخصًا احترازيًا بعد اشتعال حريق بحي النصر في المدينة المنورة.

وقال المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العميد خالد مبارك الجهني، تبلغنا عند الساعة ١٤:١٤ من ظهر هذا اليوم الأحد الموافق ١٤٤١/٤/٢٥ عن حادث حريق في بناية بحي النصر بالمدينة المنورة.

تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع ‏وعند الوصول اتضح أن الحادث حريق في الدور الأول المتكرر لمبنى مُكوّن من خمسة أدوار، تم مباشرة الحادث والسيطرة عليه وإخلاء عدد ٢٦ شخصًا احترازيًا دون إصابات لافتًا إلى استكمال ما يلزم من إجراءات في الموقع.

 

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