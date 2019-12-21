حسان دياب: لبنان بحاجة لحكومة اختصاصيين مصغرة

المواطن - متابعة

أكد رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، أنه يريد حل مشاكل لبنان، لافتًا إلى أن بلاده تحتاج إلى حكومة اختصاصيين ومستقلين. وأعلن الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، في ختام الاستشارات النيابية غير الملزمة في مجلس النواب اليوم، أنه سيعمل على “تشكيل حكومة مصغرة مؤلفة من مستقلين”، وقال: “من يشكل الحكومة هو رئيس الحكومة ولن أعتذر”.

وأضاف: “حسان دياب هو مواطن لبناني يحب بلده ولا يريد شيئًا لنفسه، ويريد أن يلعب دورًا في هذه المرحلة الصعبة بمشاركة جميع الأطراف التي أبدت استعدادها للتعاون”.

وتابع: “حان وقت العمل، وفي هذه المرحلة الدقيقة والحساسة نحن بحاجة إلى كل جهد ممكن، وفي ضوء النصائح المفيدة التي سمعتها من الكتل والنواب، سنعمل على تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن”.

وردًّا على سؤال، قال: “أنا أوافق على كل ما يقال في الحراك الشعبي لجهة تشكيل حكومة من المستقلين والاختصاصيين والنظيفي الكف، الذين يعملون بجدية على الملفات الملحة، ولاسيما الاقتصادية منها” وعن زيارته إلى دار الفتوى، أعلن أنها “ستكون في الوقت المناسب”، ثم حدد قائلًا: “بعد التأليف”.

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