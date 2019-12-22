حصيلة عالمية الهلال .. 4 أهداف وتشريف الكرة السعودية

المواطن - محمد سمعه

أثنى الوسط الرياضي السعودي على الأداء الجيد الذي قدمه نادي الهلال في بطولة كأس العالم للأندية 2019، التي أُقيمت في قطر في المشاركة الأولى له، حيث أنهى الهلال مشواره محتلًا المركز الرابع.

ونجح نادي الهلال في أول مشاركة له، في تحقيق الفوز على الترجي التونسي بطل إفريقيا بهدف دون رد سجله الفرنسي بافيتيمبي غوميز، ثم خسر الهلال في المباراة الثانية ضد نادي فلامنغو البرازيلي بثلاثية مقابل هدف، حيث سجل للأزرق النجم سالم الدوسري.

وفي المباراة الثالث ضد مونتيري المكسيكي على الميدالية البرونزية، نجح الهلال في إحراز هدفين عبر البرازيلي كارلوس إدواردو والفرنسي غوميز ليكون غوميز هو هداف الهلال بكأس العالم للأندية.

وأبدى العديد من مشاهير الرياضة السعودية سواء في المجال الإعلامي أو نجوم سابقين للهلال سعادتهم بالأداء الذي قدمه الفريق الهلالي في البطولة.

وكانت البداية مع الإعلامي وليد الفراج الذي قال: ”: مشاركة الهلال بكأس العالم للأندية كانت مشرفة للكرة السعودية، تخيلوا معي أن المنتخب السعودي لعب في كأس العالم مع تونس وفاز، ثم لعب مع منتخب البرازيل وخسر، ثم تأهل لمواجهة منتخب المكسيك وخسر بركلات الترجيح بعد التعادل بثنائية لكل فريق، هل ستقولون عنها إنها مشاركة مشرفة أم لا.

الهلال يُعادل إنجاز الاتحاد

وأضاف الفراج: الهلال عادل إنجاز الاتحاد، حيث احتل كل منهما المركز الرابع، وتعد مشاركة الهلال والاتحاد الأفضل في تاريخ الكرة السعودية بجانب حصول نادي النصر على جائزة اللعب النظيف في نسخة عام 2000.

أما الإعلامي ماجد التويجري فقال: الهلال شرف الكرة السعودية لعدة أسباب أبرزها هو تألقه أمام فلامنغو البرازيلي بالشوط الأول وتقدمه بهدف، ثانيًا سفر 7 لاعبين دوليين من اليابان إلى قطر للمشاركة مع المنتخب السعودي في خليجي 24 أثرت بالإرهاق على الهلال، ولكن الهلال شرف الكرة السعودية حتى أمام مونتيري أنهى الوقت الأصلي متعادلًا.

وأشاد الأمير الوليد بن طلال، عضو شرف نادي الهلال، بالمنجز الذي حققه زعيم آسيا باحتلاله المركز الرابع ببطولة كأس العالم للأندية 2019.

الهلال زعيم إفريقيا وآسيا

ونشر الوليد بن طلال، عبر حسابه الرسمي في تويتر، فيديو بعنوان الهلال يكتسح وعلّق عليه قائلًا: نادي الهلال الزعيم العالمي وزعيم آسيا وإفريقيا هو الآن رابع أفضل نادٍ في العالم.

وكتب سامي الجابر نجم الهلال السابق تغريدة عبر حسابه في تويتر قائلًا: في الأسابيع الماضية، تربع الزعيم مجددًا على عرش القارة الآسيوية بحصوله على اللقب الآسيوي السابع، واليوم اختتم مشاركته بكأس العالم للأندية بحضور مشرف يليق باسم المملكة العربية السعودية. وأضاف الجابر: شكرًا لإدارة الزعيم وجهازيه الفني والإداري ولنجوم الفريق على هذا الفرح والفخر الذي عشناه. أما صالح النعيمة نجم الهلال السابق فكتب عبر حسابه في تويتر: أبهرتم القارة وحللتم الرابع عالميًّا، ارفعوا رؤوسكم زملائي اللاعبين عاليًا، وابدؤوا صفحة جديدة من المجد بكل عزم وهمة.

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