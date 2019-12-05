حقيقة انفصال طارق العريان وأصالة

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أكدت تقارير خبر انفصال الفنانة أصالة نصري عن زوجها المخرج طارق العريان يوم أمس الأربعاء.

وبحسب ما ذكر الإعلامي المصري تامر أمين، الأزمة التي تمر بها أصالة حاليًا هي انفصالها عن زوجها طارق العريان ولهذا بكت على مسرح موسم الرياض قبل أيام عندما غنت “ذاك الغبي”.

وشاركت الإعلامية، هبة الأباصيرى، تامر أمين في تقديم حلقة برنامجه “آخر النهار” والتي قالت عن أصالة إنها صديقتها، وتتمنى أن تمر المحنة، التي تؤثر على نفسيتها، على خير، ليرد أمين ويقول إنها انفصلت.

وانتشرت الإشاعات في الفترة الأخيرة حول انفصال الفنانة السورية أصالة عن زوجها المخرج المصري طارق العريان، لكن رد البعض بأن الطلاق مجرد إشاعة، وهناك بعض الخلافات العائلية.

طارق العريان من مواليد 12 سبتمبر 1963 وهو مخرج فلسطيني من مدينة جنين، ولد في دولة الكويت ومقيم في مصر ويحمل الجنسية الأمريكية بعد إقامته بأمريكا مدة طويلة إلى جانب جنسيته الأصلية (الفلسطينية) هو ابن المنتج السينمائي رياض العريان الذي أنتج أغلبية أفلام أحمد زكي.

وتعلم طارق العريان مبادئ الإخراج في الولايات المتحدة الأمريكية في ولاية الينوي بشيكاغو، مما أثر إيجابًا على أعماله التي تلقى نجاحًا بحكم مزجه للسينما العربية مع اللمسة الغربية.

تزوج طارق العريان ثلاث مرات، الأولى في أوائل التسعينات من امرأة فلسطينية من مدينة القدس تعمل خارج الوسط الفني تدعى هالة العطال وأنجبت منه ابنه عمر سنة 1990 وانفصلا ليتزوج ثانية من الإعلامية المصرية إنجي علي فانفصل مرة ثانية، وبعدها تزوج طارق العريان أصالة نصري منذ 27 مارس 2006 والتي أنجبت منه توأمهما آدم وعلي بتاريخ 27 مايو 2011.