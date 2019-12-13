حكام مباراتي اليوم في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباراتي اليوم ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتفاق ضد الفتح

ويُدير مباراة الاتفاق ضد الفتح طاقم تحكيم أسكتلندي مكونًا من؛ بوبي مادين حكم ساحة، ويُساعده دانيال مكفارلين وشون كار، وشكري الحنفوش الحكم الرابع، وحكم الفيديو ماتياس جيسترانيوس، ويُساعده سامي الجريس.

ويلعب الاتفاق ضد الفتح عند الساعة 5:30 مساء على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ويطمح فارس الدهناء في استغلال عاملي الأرض والجمهور وخطف الثلاث نقاط، فيما يسعى النموذجي لتحقيق نتيجة إيجابية.

النصر ضد التعاون

ويقود مباراة النصر ضد التعاون اليوم، الهولندي بيورن كيبرز، ويُساعده ساندر فان روكيل وأروين زينسترا، والحكم الرابع فيصل البلوي، وحكم الفيديو بول فان بويكيل، ويُساعده محمد السماعيل.

ويحتضن ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، مباراة النصر ضد التعاون عند الساعة 7:45 مساء، ويدخل الفريقان مواجهة الغد بهدف الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.