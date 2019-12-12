حكام مباريات اليوم في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم في الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الحزم ضد أبها

ويُدير مباراة الحزم ضد أبها طاقم تحكيم نرويجي يقوده سفاين موين، ويُساعده ماغنوس لوندبيرغ ومحمد القرني، وحكم الفيديو برونو بايكساو، ويُساعده إبراهيم الدخيل.

ويلعب الحزم ضد أبها عند الساعة 3:20 مساء، على ملعب نادي الحزم، ويسعى الفريق الحزماوي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لخطف الثلاث نقاط، فيما يطمح الفريق الأبهاوي لتحقيق نتيجة إيجابية.

الشباب ضد الرائد

ويقود مباراة الشباب ضد الرائد طاقم فنلندي مكون من؛ حكم الساحة ماتياس جيستراليوس، ويُساعده جان أرافيتا وميكو ألاكاري، والحكم الرابع محمد الهويش، وحكم الفيديو، الاسكتلندي بوبي مادين، ويُساعده خالد الطريس.

ويحتضن ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز مباراة الشباب ضد الرائد عند الساعة 5:45 مساء، ويطمح الليوث لتحقيق الفوز ومصالحة الجماهير بعد توديع كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما يسعى الفريق الريداوي لتحسين نتائجه.

الوحدة ضد العدالة

ومن المقرر أن يدير مباراة الوحدة ضد العدالة طاقم تحكيم بولندي، يقوده بافيل رازوسكي، ويُساعده رادوسلاف سييكا ومارسين بونيك، والحكم الرابع عبدالله ظافر، وحكم الفيديو دانيال ستيفانسكي، ويُساعده فهد العمر.

ويلعب الوحدة ضد العدالة عند الساعة 7:45 مساء على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، ويسعى فرسان مكة لمواصلة انتصاراته، فيما يسعى الفريق الضيف لتحقيق نتيجة إيجابية.