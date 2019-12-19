حكام مباريات اليوم في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفيحاء ضد الاتحاد

ويُدير مباراة الفيحاء ضد الاتحاد اليوم، النرويجي سفاين موين، ويُساعده كيم هاكلوند وماغنوس لوندبيرغ، والحكم الرابع أحمد الرميخاني، وحكم الفيديو الكرواتي إيجور باجاك، ويُساعده خالد الطريس.

ويلعب الفيحاء ضد الاتحاد على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية، عند الساعة 3:15 مساء، ويدخل الفريقان المباراة بهدف تحقيق الفوز؛ وتحسين أوضاعهما في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أبها ضد الشباب

ويقود مباراة أبها ضد الشباب اليوم، التشيكي بافيل كرالوفيتش، ويُساعده إيفو ندفورنيك ولوماس موكروستش، والحكم الرابع عبدالله النحيت، وحكم الفيديو برونو إستيفيس، ويُساعده ماجد الشمراني.

ويحتضن ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز مباراة أبها ضد الشباب عند الساعة 3:40 مساء، ويطمح الفريق الأبهاوي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، فيما يسعى الليوث لخطف الثلاث نقاط.

العدالة ضد النصر

ومن المقرر أن يقود مباراة العدالة ضد النصر اليوم طاقم تحكيم مجري مكون من؛ تاماس بوجنار حكم ساحة، ويُساعده جورجي رينج وفينسيل توث، الحكم الرابع محمد السماعيل، وحكم الفيديو فيكتور كاساي، ويُساعده سعد السبيعي.

وتُقام مباراة العدالة ضد النصر على ملعب الملك عبدالله بن جلوي عند الساعة 5:35 مساء، ويسعى أصحاب الأرض لخطف الثلاث نقاط، فيما يطمح العالمي لمواصلة انتصاراته والحفاظ على الصدارة.

التعاون ضد الوحدة

وسيكون الهولندي سردار جوزوبيوك حكمًا لمباراة التعاون ضد الوحدة اليوم، ويُساعده تشارلز تشارب وديفي جوونز، والحكم الرابع سلطان الحربي، وحكم الفيديو مارتين بيريز، ويُساعده عبدالله ظافر.

ويستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية مباراة التعاون ضد الوحدة عند الساعة 5:55 مساء، ويسعى فرسان مكة لمواصلة عروضه الجيدة وتحقيق الفوز، فيما يطمح سكري القصيم لمصالحة جماهير وخطف الثلاث نقاط.

تابعنا على