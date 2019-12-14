حكم مباراة #الهلال والترجي .. مشهور بالفضائح والمشاكل

المواطن - محمد سمعه

أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم في وقت سابق، إدارة مباراة الهلال والترجي التونسي في مونديال الأندية تحكيميًا للحكم التشيلي روبيرتو توبار صاحب الـ41 عاماً.

وما يُثير قلق جماهير الهلال هو أن الحكم التشيلي توبار معروف عنه الفساد والفضائح ودخوله في لعبة المراهنات حول تحديد نتائج المباريات.

وتعود القصة إلى عام 2012، حيث اتهم الاتحاد التشيلي لكرة القدم، الحكم توبار بتورطه في القمار والمراهنة في نادي مراهنات لتحديد نتائج المباريات في العاصمة التشيلية سانتياجو، حيث قرر الاتحاد التشيلي استبعاد الحكم توبار من إدارة المباريات لمدة ثمانية أشهر.

وبعد الإيقاف، عاد توبار مرة أخرى بشكل أقوى حيث تولى إدارة المباريات تحكيميًا من جديد وكان أفضل حكم ساحة في تشيلي عامي 2013 و 2014.

وأدار الحكم توبار بعض المباريات تحكيميًا في مونديال روسيا 2018 كما أدار من قبل نهائي بطولة كوبا سود أمريكانا في عام 2017.

من ناحية أخرى، تنطلق مباراة الهلال والترجي في تمام الخامسة مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب نادي السد.

وسيكون التشكيل المتوقع لنادي الهلال مكونًا من:

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

في خط الدفاع: محمد البريك، جانج هيون سو، علي البليهي، ياسر الشهراني.

في خط الوسط: محمد كنو، عبدالله عطيف، أندريه كاريلو، سالم الدوسري، كارلوس إدواردو.

في خط الهجوم: عمر خربين.