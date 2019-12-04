حكيمي يُثير قلق لاعبي #الريال

المواطن - مروة نبيل

أكد تقرير صحافي، اليوم الأربعاء، أن نجم بوروسيا دورتموند الألماني، المغربي أشرف حكيمي يثير قلق لاعبي ريال مدريد الإسباني.

ويلعب نجم المنتخب المغربي الأول لكرة القدم أشرف حكيمي مع بوروسيا دورتموند على سبيل الإعارة من ريال مدريد لمدة موسمين، وتنتهي فترة إعارته في صيف عام 2020.

وأشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية، إلى أن ظهير ريال مدريد داني كارفاخال يقدم أداءً مميزًا هذا الموسم، الأمر الذي حرم ألفارو أودريوزولا من الظهور في تشكيلة المرينغي الأساسية.

وشددت على أن كارفاخال ينتظر اختبارًا صعبًا، يتمثل في عودة حكيمي من الإعارة الصيف المقبل، بعد ظهوره بمستوى رائع مع بوروسيا دورتموند الألماني، حيث سيعود بشكل مختلف.

وأوضحت أن حكيمي وكارفاخال تنافسا من قبل على المقعد الأساسي في ريال مدريد موسم 2017/2018، وسيتجدد الأمر مرة أخرى في الموسم المقبل.

ولفتت “ماركا” إلى أن حكيمي لن يدخل المنافسة مع كارفاخال فقط، خاصة أنه يمكنه اللعب كظهير أيسر أو أيمن، بالإضافة إجادته في مركز الجناح، موضحة أن مرونته ستصيب الكثير من لاعبي الريال بالقلق خلال فترة الإعداد.

واختتمت تقريرها بالتأكيد على أن الريال يدرك جيدًا حاجته إلى إدارة حالة حكيمي بشكل جيد عقب العودة من الإعارة، لأنهم يعلمون رغبته في المشاركة بانتظام على شاكلة مسيرته في دورتموند.