حل من عائض القرني لمن يريد السلام الداخلي

المواطن - الرياض

أكد الشيخ الدكتور عائض القرني، أن السلام الداخلي والاستقرار النفسي، لا يحصل إلّا بطاعة الله، والرضا عن جميع أقداره وأحكامه جلّ في عُلاه.

وتابع القرني في تغريدة له عبر تويتر، مساء اليوم الجمعة: السعادة وراحة الضمير، لا تشعر بهما إلّا بالعمل الصالح، والإحسان للآخرين، حينها تجد في الدنيا الأمن الداخلي، والأمن مع الناس، وفي الآخرة تسمع نداء: {ادْخُلُوهَا بسلَامٍ آمنينَ}.

وأضاف في تغريدة أخرى: قد تشكو مُصيبتك على أبيك أو أمك أو زوجتك أو ابنك أو صديقك فتجد التوجّع، والتحسّر، والترحّم، لكن إذا رفعت ملف شكواك إلى ملك الملوك وجدت العون، والغوث، والتسديد، والفَرَج، واللطف السريع، “إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ”.

واستكمل عائض القرني: السعادة ليس معناها أن تخلو الحياة من المُشكلات، بل السعادة أن تكون مُتفائلًا، إيجابيًّا، تؤمن بالقضاء والقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فمع النعمة شُكر، ومع المُصيبة صبر، وأبشر بالأجر، فأنت على كل خير، على كل حال.

تابعنا على تواصل معنا على