حماس الجماهير في اليوم الثاني من حفل مدل بيست الموسيقي

المواطن - أحمد علام

تواصل الجماهير إقبالها الكبير على حفل مدل بيست الموسيقي في المملكة العربية السعودية، والذي شهد إقبالًا كبيرًا من فنانين عالميين وعرب من أرجاء العالم.

وألهب نجوم الفن حماس الجماهير في حفل مدل بيست الموسيقي، في اليوم الأول من إطلاقه، ويواصل اليوم الجمعة بنفس القوة والانطلاقة.

وشارك عدد من السعوديين المبدعين، الطامحين للشهرة من فن الجرافيت، برسومات أبهرت الجميع من الحضور في حفل مدل بيست الموسيقي.

ونشر الحساب الرسمي لحفل مدل بيست الموسيقي، جانبًا من الاحتفالات في اليوم الأول من الحفل، وأشاد بالإقبال الكبير من الجماهير، وتفاعلهم مع الحدث الفني، كما نشر قائمة بأسماء الفنانين الذين يحيون حفل اليوم الجمعة.

تخيلوا بس كل هذا كان أمس!🔥🔥🔥🔥

والليلة كمية حمااااس وفلّة ومتعة جايتكم في #مهرجان_مدل_بيست_الموسيقي#MDLBeast 🤟🏼🤟🏼🤟🏼🤟🏼😍 pic.twitter.com/86k3ElcATa — مدل بيست | MDLBeast (@MDLBeast) December 20, 2019

وتفاعل عدد كبير من رواد موقع “تويتر” على الرسومات الجرافيتية، حيث قالت الباحثة في تاريخ فنون الجزيرة العربية القديمة والفن السعودي الحديث، مها السنان: ” انتهى زمن الخصوصية، انتهى زمن تحفيز الفنون، انتهى زمن هذا فن للرجال وهذا فن للنساء، اليوم لكل فرد على حد سواء الحق بالتعبير الفني بأي صيغة أو أسلوب أو خامة.

وعبرت نورة بن سعيد، برسوماتها الجرافتية، عن سعادتها بالمشاركة في حفل مدل بيست الموسيقي حيث كتبت عبر “تويتر”: مشاركتي الجرافيتية في مهرجان #MDLBeastMusicFestival استغرق العمل ثلاثة أيام على خمسة كونتينرات حبيت أسوي شي مختلف أتمنى أنها عجبتكم ولا تنسون تمنشنوني على الرسمة لو صورتوها.

وقال هشام خوجة: “من وجهة نظري.. فنيًّا هذا العمل الفني أجمل شي بالفعالية ممكن لو فيه مكان يحتوي على رسم جميل مشابه.. أحب أروح أستمتع بمشاهدته، على أن كثيرًا من الرسم الجرافيتي يحتاج لذائقة أفضل حتى يخرج بشكل أجمل.

ونشر الحساب الرسمي لحفل مدل بيست الموسيقي، على تويتر توضيحًا لمقر الحفل حيث كتب: “عشان نسهل عليكم؛ وفرنا مواقف خاصة لكل فئة في مهرجان مدل بيست الموسيقي وكيف توصلون لها من طريق الملك فهد أو طريق صلبوخ.

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