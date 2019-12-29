حمدالله يخطف لقب هداف العالم من ميسي وليفاندوفسكي

المواطن - محمد سمعه

أعرب النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عن سعادته البالغة بخطف لقب هداف العالم عن عام 2019، من أنياب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني واللاعب البولندي روبيرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ الألماني.

Salam to all, I am very happy today that I achieved the top scorer of the world in 2019 with 57 goals, I thank my team, especially the players, for their help and I do not forget Al-Nassr fans. Im looking forward to another successful year Incha Allah.

Thank you to all ❤️ pic.twitter.com/YhGOzjtGwd — عبدالرزاق حمدالله – abderrazak Hamdallah (@Hamedallah_9) December 28, 2019

وكتب حمدالله عبر حسابه الرسمي في تويتر: السلام عليكم، أنا سعيد للغاية بخطف لقب هداف العالم عن عام 2019 بإحرازي 57 هدفًا، وأريد أن أتوجه بالشكر إلى زملائي في النصر لمساعدتهم لي ولا يجب نسيان دور جمهور النصر، أتطلع لعام آخر ناجح بمشيئة الله، شكرًا لكم جميعًا.

وأحرز حمدالله 57 هدفًا، بينما سجل ليفاندوفسكي 54 هدفًا وأحرز ميسي 50 هدفًا فقط بعام 2019.

يذكر أن حمدالله يتصدر هدافي مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد عشرة أهداف.

وأحرز حمدالله ثلاثة أهداف” هاتريك” في مباراة النصر والفيحاء التي أُقيمت أمس في بطولة الدوري.

#الديوانيه فواز الشريف:#النصر أبى أن يغادر عام 2019 إلا وهو في الصدارة.. النصر يلعب "بالمرجلة" وبشخصية الصدارة.. وحمدالله تفوق على ليفاندوفسكي بايرن وميسي برشلونة. pic.twitter.com/iB6gPcr3vh — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 28, 2019

وقال الإعلامي فواز الشريف بالأمس لبرنامج الديوانية عن إنجاز حمدالله: النصر أبى أن يغادر عام 2019 إلا وهو في الصدارة.. النصر يلعب “بالمرجلة” وبشخصية الصدارة.. وحمدالله تفوق على ليفاندوفسكي بايرن وميسي برشلونة.

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