حمدالله يخطف لقب هداف العالم من ميسي وليفاندوفسكي

المواطن - محمد سمعه

أعرب النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عن سعادته البالغة بخطف لقب هداف العالم عن عام 2019، من أنياب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني واللاعب البولندي روبيرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ الألماني.

Salam to all, I am very happy today that I achieved the top scorer of the world in 2019 with 57 goals, I thank my team, especially the players, for their help and I do not forget Al-Nassr fans. Im looking forward to another successful year Incha Allah.

Thank you to all ❤️ pic.twitter.com/YhGOzjtGwd

— عبدالرزاق حمدالله – abderrazak Hamdallah (@Hamedallah_9) December 28, 2019