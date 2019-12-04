خادم الحرمين وولي العهد يهنئان ملك تايلند بذكرى اليوم الوطني

المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لجلالة الملك ماها فاجيرالونجكورن ملك مملكة تايلند بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة تايلند الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز برقية تهنئة لجلالة الملك ماها فاجيرالونجكورن ملك مملكة تايلند بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجياً لحكومة وشعب مملكة تايلند الصديق المزيد من التقدم والازدهار.