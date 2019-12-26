خزينة العين تنتعش بمليون ريال
بعد تصدر الدرجة الأولى

خزينة العين تنتعش بمليون ريال

2019/12/26
الساعة 5:17 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين بشكل مميز في منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى هذا الموسم، ليحصل على مكافأة مالية ضخمة.

وأعلن حساب نادي العين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تقديم رجل الأعمال ومالك شركة المجال العربي، الشيخ معيض بن رداد دعمًا لخزينة النادي بمبلغ مليون ريال.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين في الفوز على جدة بهدف قاتل سجله طلال المجرشي في المباراة التي جمعت الفريقين بالأمس، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، لينفرد بالصدارة.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين رصيده إلى 34 نقطة في دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى من الفوز في 9 مباريات، والتعادل في 7 مواجهات، وخسارة لقاء واحد.

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