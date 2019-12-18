خسارة الهلال تُهدد برحيل نجم الفريق .. والجماهير تتدخل

المواطن - محمد سمعه

أصبح الشغل الشاغل لجماهير نادي الهلال هو الإبقاء على نجم الفريق، الفرنسي بافيتيمبي غوميز، خاصة أنه واحد من العناصر الأساسية في صفوف أزرق العاصمة.

وتخشى الجماهير الهلالية وجود احتمالية لرحيل غوميز بعد نهاية حلم الهلال بالتأهل لنهائي كأس العالم للأندية عقب الخسارة من فريق فلامنغو البرازيلي بثلاثية مقابل هدف.

وتريد جماهير الأزرق استمرار غوميز مع الفريق أملًا في الفوز بلقب دوري أبطال آسيا من جديد، إضافة إلى التأهل لمونديال الأندية مرة أخرى.

وكان غوميز سجل الهدف الأول للهلال في مشاركته الأولى بمونديال الأندية، وكان ذلك على حساب نادي الترجي التونسي يوم السبت الماضي، حيث فاز الهلال بهدف دون رد.

من ناحية أخرى، أثنى موقع “توتو ميركاتو” الإيطالي على أداء اللاعب سالم الدوسري، نجم نادي الهلال، أمام فلامنغو البرازيلي، أمس الثلاثاء، في نصف نهائي كأس العالم للأندية قطر 2019.

وقال “توتو ميركاتو”: إن سالم الدوسري سجل هدفًا جميلًا أمام فلامنغو توج به مجهوده المميز أمام بطل أمريكا الجنوبية، كما نال الدوسري ستة من عشر درجات كتقييم نهائي في المباراة مع البرازيلي كارلوس إدواردو والكولومبي جوستافو كويلار والإيطالي سيباستيان جيوفنكو والفرنسي بافيتيمبي غوميز والحارس عبدالله المعيوف ومحمد البريك والكوري الجنوبي جانج هيون سو.

كما تطرقت “توتو ميركاتو” للحديث عن أخطاء المدافع علي البليهي الدفاعية والتي تسببت في هدفين للهلال، حيث كان الهدف الثاني الذي سجله برونو هنريكي، والهدف الثالث الذي أحرزه بالخطأ في مرماه.