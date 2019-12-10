دوري الدرجة الأولى.. 3 انتصارات وتعادلان

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وشهدت تحقيق 3 انتصارات وتعادلين.

مباريات اليوم:

ولعب القادسية ضد حطين على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، وانتهت المباراة بفوز الفريق القدساوي بهدفين دون رد، سجلهما أندرو دي كلان وستانلي أوهاوتشي في الدقيقتين 45 و72.

وخيم التعادل السلبي على مباراة الكوكب ضد نجران، التي أُقيمت على ملعب الشعلة، وانتهت مواجهة العين والثقبة بالتعادل الإيجابي، تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 50 عن طريق فيصل الدوسري، وسجل سيسوكو التعادل في الدقيقة 80.

ونجح الباطن في الفوز على مضيفه الجيل بهدفين دون رد، في المباراة التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، سجلهما محمد محسن وحسن شراحيلي في الدقيقتين 75 و82.

وتمكن أُحد من الفوز على مضيفه المجزل بنتيجة 3/ 1، في المواجهة التي أُقيمت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وسجل ثلاثية الفريق الأحدي بهاء سليمان، حسام الدين بشير ونايف كريري، فيما أحرز هدف أصحاب الأرض محمد النهدي.