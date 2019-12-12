دوري محمد بن سلمان.. #أبها يقلبها ويسقط #الحزم بثلاثية

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة الحزم ضد أبها التي أُقيمت على ملعب نادي الحزم ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز الفريق الضيف بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

الحزم ضد أبها

وبدأت مباراة الحزم ضد أبها بشكل سريع، وتمكن أصحاب الأرض من فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 6 دقائق فقط على انطلاق اللقاء عن طريق كارلوس ستراندبيرج بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وانتفض الفريق الضيف، وضغط بقوة بحثًا عن هز الشباك، وأسفرت محاولاته عن تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 29 من أحداث مباراة الحزم ضد أبها عن طريق أليماو الذي أحرز هدفًا بالخطأ في مرماه.

وعزز أندريا تسيما تقدم الفريق الأبهاوي عند الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول من مباراة الحزم ضد أبها بتقدم الضيوف بنتيجة 2/1.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح كريم عواضي في هز شباك أصحاب الأرض عند الدقيقة 52، قبل أن يُقلص إدريس فتوحي الفارق من ركلة جزاء في الدقيقة 71، لتنتهي مباراة الحزم ضد أبها بفوز الفريق الضيف بثلاثية.

وبعد مباراة الحزم ضد أبها اليوم، رفع الفريق الأبهاوي رصيده إلى 17 نقطة، ليحتل المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفريق الحزماوي عند 14 نقطة في المركز التاسع.