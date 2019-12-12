دوري محمد بن سلمان.. #الرائد يتقدم على #الشباب بالشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهى – منذ قليل – الشوط الأول من مباراة الشباب ضد الرائد ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتقدم الفريق الريداوي بهدفين مقابل هدف.

الشباب ضد الرائد

وبدأ الشوط الأول من مباراة الشباب ضد الرائد المقامة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بشكل سريع، ونجح الفريق الضيف في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 23 بكرة رأسية مميزة عن طريق رائد الغامدي.

وواصل الفريق الريداوي ضغطه، وتمكن محمد العمري من تعزيز تقدمه وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 33 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وضغط لاعبو الشباب بحثًا عن تقليص الفارق.

ونجح محمد سالم في تسجيل الهدف الأول لليوث عند الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول من مباراة الشباب ضد الرائد بتقدم الفريق الضيف بنتيجة 2/