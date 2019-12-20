دوري محمد بن سلمان.. مجري يُدير مباراة الفتح والحزم
ضمن منافسات الجولة الـ12

دوري محمد بن سلمان.. مجري يُدير مباراة الفتح والحزم

2019/12/20
الساعة 1:56 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكم مباراة الفتح والحزم اليوم ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفتح والحزم

ويُدير مباراة الفتح والحزم اليوم، المجري فيكتور كاساي، ويُساعده جيورجي رينج وفينسيل توث، الحكم الرابع محمد البريدي، وحكم الفيديو الكرواتي إيغور باجاك، ويُساعده فهد العمري.

ويلعب الفتح والحزم اليوم عند الساعة 5:35 مساء، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ويرفع النموذجي شعار لا بديل عن الفوز، فيما يسعى الفريق الحزماوي لتحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه.

ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 5 نقاط، فيما يقع الحزم في المركز العاشر برصيد 14 نقطة.

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