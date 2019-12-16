ذعر في أوهايو بعد إطلاق نار في مدينة كولومبوس

المواطن - أحمد علام

أعلنت الشرطة الأمريكية، أمس الاثنين، عن إطلاق نار في مدينة كولومبوس في ولاية أوهايو، من دون كشف مزيد من التفاصيل.

وأوضحت الشرطة أنها تقوم بعملية إجلاء السكان من المنازل المحيطة بمكان الحادث؛ بحثًا عن مرتكب الحادث الذي لا يزال طليقًا.

وقُتل 6 أشخاص الأربعاء الماضي بينهم شرطي واثنان مشتبه بهما، فيما أصيب آخرون بجروح في حادث إطلاق نار بمدينة جيرسي سيتي بولاية نيوجيرسي، كما ذكرت أن أحد رجالها قتل برصاصة في الرأس خلال حادث تبادل إطلاق نار داخل أحد المحال التجارية الصغيرة.