رئيس العدالة يُطالب هيئة الرياضة بالتحقيق بعد مباراة النصر

المواطن - محمد سمعه

طالب عبدالعزيز المضحي رئيس نادي العدالة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة بضرورة فتح تحقيق من قبل الهيئة مع مسؤولي شركة “صلة” بسبب إعلانهم غير الدقيق عن عدد الحضور الجماهيري في مباراة النصر بالأمس بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال المضحي لـ برنامج ” الدوري مع وليد”: الجميع مستاء من العدد المعلن للحضور الجماهيري في مباراة النصر والرقم هو 9200، كيف يكون ملعب سعته 18 ألف متفرج ويحضر فقط 9200.

وأضاف رئيس العدالة: الملعب كان كاملًا، وأُطالب هيئة الرياضة عبر رئيسها الأمير عبدالعزيز الفيصل بفتح تحقيق حول الأمر، خاصة أنها ليست المرة الأولى من مسؤول صلة، بل تكرر الأمر نفسه معنا في مباراة الحزم وهو وجود إعلان غير دقيق لأرقام الحاضرين.

وتابع المضحي: موظف صلة غير مُرحب به في الأحساء، لأنه يظلمنا.

#الدوري_مع_وليد عبدالعزيز المضحي – رئيس #العدالة: الجميع مستاء من العدد المعلن للحضور الجماهيري في مباراتنا أمام #النصر.. أطالب بالتحقيق مع مسؤول "صلة" لأن الأرقام المعلنة للحضور الجماهيري غير دقيقة.#العدالة_النصر pic.twitter.com/ik7dHUZFqG — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) December 19, 2019

تابعنا على