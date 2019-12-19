رئيس العدالة يُطالب هيئة الرياضة بالتحقيق بعد مباراة النصر
بسبب الحضور الجماهيري

رئيس العدالة يُطالب هيئة الرياضة بالتحقيق بعد مباراة النصر

2019/12/20
الساعة 1:50 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - محمد سمعه

طالب عبدالعزيز المضحي رئيس نادي العدالة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة بضرورة فتح تحقيق من قبل الهيئة مع مسؤولي شركة “صلة” بسبب إعلانهم غير الدقيق عن عدد الحضور الجماهيري في مباراة النصر بالأمس بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال المضحي لـ برنامج ” الدوري مع وليد”: الجميع مستاء من العدد المعلن للحضور الجماهيري في مباراة النصر والرقم هو 9200، كيف يكون ملعب سعته 18 ألف متفرج ويحضر فقط 9200.

وأضاف رئيس العدالة: الملعب كان كاملًا، وأُطالب هيئة الرياضة عبر رئيسها الأمير عبدالعزيز الفيصل بفتح تحقيق حول الأمر، خاصة أنها ليست المرة الأولى من مسؤول صلة، بل تكرر الأمر نفسه معنا في مباراة الحزم وهو وجود إعلان غير دقيق لأرقام الحاضرين.

وتابع المضحي: موظف صلة غير مُرحب به في الأحساء، لأنه يظلمنا.

 

تابعنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • بخماسية .. الأهلي يُهدد صدارة النصر بفوز عريض على ضمك
    •
  • لا جديد يُذكر ولا قديم يُعاد .. الاتحاد نفس السيناريو
    •
  • التعاون يرتقي للوصافة بثنائية في الوحدة
    •
  • إحصائية مميزة تدعم الشباب ضد الفرق الصاعدة
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :