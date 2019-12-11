رئيس هيئة الرياضة: بطولة التنس بداية عهد جديد لـ #المملكة

المواطن - مروة نبيل

أعرب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن سعادته باستضافة المملكة لبطولة كأس الدرعية للتنس.

وقال رئيس هيئة الرياضة في المؤتمر الصحافي الخاص بمنافسات كأس الدرعية للتنس: “يسعدني أن أعلن عن استضافة موسم الدرعية لحدث عالمي جديد يضع حجر الأساس لرياضة نريدها أن تنمو في المملكة”.

وتابع تصريحاته قائلًا: “هذه البطولة تشكل بداية عهد جديد للمملكة في رياضة التنس، والتي نسعد بإضافتها كرياضة أساسية نعزّز مسيرتنا الرياضية في مشوارنا نحو تحقيق رؤية 2030”.

وتُقام منافسات بطولة كأس الدرعية للتنس خلال الفترة من 12 حتى 14 ديسمبر الجاري، وتضم قائمة المشاركين كلًا من؛ السويسري ستان فافرينكا، الروسي دانييل ميدفيدف، الإيطالي فابيو فوجيني، البلجيكي دافيد جوفين.

ويُشارك في كأس الدرعية للتنس أيضًا، كل من؛ الأمريكي جون أيسنر، والألماني يان لينارد ستراف، بالإضافة إلى الثنائي الفرنسي لوكاس بويل وجاييل مونفيس.