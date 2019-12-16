رئيس هيئة الرياضة: رالي داكار سيكشف طبيعة بلادنا الخلابة

المواطن - مروة نبيل

أعرب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عن سعادته باستضافة السعودية لمنافسات رالي داكار 2020، وذلك ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة.

وكانت المملكة العربية السعودية قد نجحت في الحصول على حقوق استضافة منافسات رالي دكار 2020، ليُقام سباق السيارات الشهير للمرة الأولى في آسيا والشرق الأوسط.

وقال: “نترقب بلهفةٍ انطلاق رالي داكار السعودية 2020، والذي يعد ثمرةً لثقة قيادتنا وعزمها وطموحها، وسيكون نجاحه المنتظر نواةً للمزيد من الإنجازات التي يفخر بها الوطن في مسيرته الواثقة نحو استكمال رؤية 2030”.

وتابع: “مع قرب انطلاق رالي داكار هنا في أرض المملكة، سيرى العالم عبر جولاته طبيعة بلادنا الخلّابة، وصحراءها الرائعة، وسيقترب العالم أكثر من أي وقت مضى من شعب المملكة المضياف الذي يتطلّع للترحيب بالعالم”.

واختتم رئيس الهيئة العامة للرياضة تصريحاته في المؤتمر الخاص بكشف تفاصيل السباق، قائلًا: “هنا بداية تاريخٍ جديدٍ لرالي داكار”.