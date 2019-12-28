رد فعل جروس بعد السقوط أمام الشباب

المواطن - محمد سمعه

أظهر المدرب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للنادي الأهلي، رد فعله، وذلك بعد سقوط الراقي ضد الشباب، اليوم السبت، بالجولة الثالثة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلّق جروس قائلًا بعد المباراة: البطء سبب الهزيمة أمام الشباب، ولو كان الأهلي سريعًا في إنهاء الهجمة لحقق النقاط الثلاث وسجل الأهداف.

وتابع جروس: أخطاء الأهلي ساهمت في فوز الشباب، ويجب أن نُعالج الأخطاء من أجل ما هو مقبل، ونحن بالأهلي لا نريد صانع ألعاب بمفرده، ولكننا نحتاج أن يكون الفريق كله صانعًا للعب.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في تحقيق فوز ثمين على حساب النادي الأهلي بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ الشوط الأول من مباراة الشباب والأهلي، بضغط هجومي من قبل الفريق الشبابي، الذي سعى بقوة لإحراز الهدف الأول في اللقاء.

ونجح النجم الكولومبي أسبريا في إحراز الهدف الأول للفريق الشبابي بالدقيقة السابعة والعشرين بطريقة جميلة.

ولم يتمكن الأهلي من إدراك هدف التعادل، لينتهي الشوط الأول بتقدم الليث بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، حاول النادي الأهلي العودة ولكن دون جدوى، بينما صمد الفريق الشبابي حتى نهاية المباراة محققًا الفوز والثلاث نقاط الغالية، بعدما عجز الشباب عن تحقيق الفوز في الدوري منذ 64 يومًا.

وأصبح رصيد الشباب بعد الفوز 18 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 23 نقطة في المركز الثالث خلف النصر المتصدر برصيد 29 نقطة والوحدة صاحب المركز الثاني برصيد 24 نقطة.

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