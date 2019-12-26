رونالدو: هدفي في يوفنتوس الأفضل.. ولن أعمل مدربًا

المواطن - مروة نبيل

استبعد نجم يوفنتوس الإيطالي والمنتخب البرتغالي الأول، كريستيانو رونالدو، فكرة العمل كمدرب في المستقبل، كما كشف عن أفضل هدف سجله وأهم لقب حققه في مسيرته الكروية.

وقال رونالدو خلال حوار مع شبكة DAZN: لا يمكن للاعب اختيار المدرب الأفضل، من بين جميع الذين دربوه.. لن يكون من العدل إذا ذكرت واحدًا فقط، لقد تعلمت منهم جميعًا”.

وتابع قائد المنتخب البرتغالي تصريحاته قائلًا: “لن أعمل مدربًا في المستقبل، لا أعتقد ذلك، لا أرى نفسي كمدرب.. لكن لا أستطيع الجزم بعدم حدوث ذلك”.

عن الفوز بلقب يورو 2016، قال كريستيانو رونالدو: “لقد كانت هذه الكأس الأكثر أهمية في حياتي المهنية، ضحكت، بكيت، تدربت.. كان يومًا مميزًا”.

وأضاف: “هدفي الأفضل هو الذي سجلته أمام يوفنتوس، نال تحية جميع من في الملعب.. كان في ربع نهائي دوري الأبطال، وبوفون كان حارسًا للمرمى.. ملعب جيد، فريق رائع، كانت ليلة خاصة جدًا”.

وواصل رونالدو تصريحاته قائلًا: “عندما تحدثت إلى بوفون، كنت أنظر إلى شخص جيد ولطيف ومبهج، بعد الهدف هنأني، لقد كان لطيفًا.. إنه دائمًا على استعداد لمساعدة الآخرين”.

وحول لقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي، علق رونالدو قائلًا: “في الملعب كانت أمي معي، وكانت لحظة خاصة، فعندما فزنا بالاسكوديتو، أصبحت أول لاعب في التاريخ يفوز بالثلاثة دوريات الكبرى”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “ما زلت أستمتع، هذا ما أود القيام به.. إذا لم يكن لديك وقت ممتع ولا تحب ما تفعله، فهذا أمر صعب.. بالتأكيد هناك صعود وهبوط، لكني أعتبر نفسي شخصًا سعيدًا”.

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