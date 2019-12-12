رونالدو يُفضل مواجهة الريال في نهائي دوري الأبطال

المواطن - مروة نبيل

تمنى نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو عدم مواجهة فريقه السابق ريال مدريد الإسباني خلال منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس كمتصدر للمجموعة الرابعة في دوري أبطال أوروبا، ومن المحتمل أن يقع في مواجهة ريال مدريد، بعدما احتل الميرينجي المركز الثاني في مجموعته.

وسُئل رونالدو عما إذا كان يود مقابلة ريال مدريد في ثمن النهائي، وقال خلال تصريحات أبرزتها صحيفة “توتو سبورت”: “لا أعرف، من الصعب أن أقول ذلك، أنا في فريق استثنائي، لكن أفضّل مواجهتهم لاحقًا، ربما في النهائي”.

وعن مشاكل الإصابة لديه، قال كريستيانو: “أنا بخير، المشاكل الجسدية التي واجهتني كانت في الماضي، ولبضعة أسابيع شعرت بألم في ركبتي لكن هذا كان في الماضي وكل شيء خلف ظهري الآن”.

وأضاف: “الشيء المهم هو أن الفريق يؤدي بشكل جيد، أمام ليفركوزن لعبها جيدًا خاصة في الشوط الثاني، نحن نتحسن جميعًا وأنا أيضًا، الآن لديّ ثقة أكبر في الميدان”.

وختم رونالدو تصريحاته قائلًا: “الثلاثي الهجومي مع ديبالا وهيجواين؟ نحن نستمتع باللعب معًا، أشعر أنني بحالة جيدة معهم، لكن المدرب هو من يقرر وعلينا احترام قراراته”.