ريتشارليسون : #إيفرتون منحني فرصة استعراض قدراتي
متمنيًا البقاء في صفوفه طويلًا

ريتشارليسون : #إيفرتون منحني فرصة استعراض قدراتي

2019/12/04
الساعة 6:55 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - مروة نبيل

أعرب المهاجم البرازيلي ريتشارليسون، عن رغبته في الاستمرار لفترة طويلة ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيفرتون الإنجليزي، بعد تمديد عقده حتى عام 2024.

وكان إيفرتون قد أعلن بالأمس، عن تمديد عقد ريتشارليسون، بعد تألقه اللافت مع الفريق، حيث سجل 20 هدفًا خلال 55 مباراة خاضها منذ انضمامه إليه قادمًا من واتفورد عام 2018.

وقال ريتشارليسون صاحب الـ22 عامًا، خلال تصريحات لقناة إيفرتون الرسمية: “أعتزم البقاء هنا لفترة طويلة، هذا النادي هو من منحني فرصة استعراض قدراتي كلاعب كرة قدم”.

وأضاف: “استطعت من خلال تواجدي هنا، أن أحصل على مكان في المنتخب البرازيلي، كما نجحت من خلال هذا الفريق في تسجيل العديد من الأهداف، في الدوري الإنجليزي الممتاز”.

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • ترتيب الدوري الإنجليزي .. ليفربول يُحلق بالصدارة ومان سيتي يلاحقه بشراسة
    •
  • السيتيزنز يُطارد ليفربول بعد الفوز في مباراة إيفرتون ضد مان سيتي
    •
  • رسميًّا .. مانشستر يونايتد يُعير سمولينج إلى روما
    •
  • إيفرتون يضم نجم أرسنال لـ 5 سنوات
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :