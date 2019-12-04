ريتشارليسون : #إيفرتون منحني فرصة استعراض قدراتي

المواطن - مروة نبيل

أعرب المهاجم البرازيلي ريتشارليسون، عن رغبته في الاستمرار لفترة طويلة ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيفرتون الإنجليزي، بعد تمديد عقده حتى عام 2024.

وكان إيفرتون قد أعلن بالأمس، عن تمديد عقد ريتشارليسون، بعد تألقه اللافت مع الفريق، حيث سجل 20 هدفًا خلال 55 مباراة خاضها منذ انضمامه إليه قادمًا من واتفورد عام 2018.

وقال ريتشارليسون صاحب الـ22 عامًا، خلال تصريحات لقناة إيفرتون الرسمية: “أعتزم البقاء هنا لفترة طويلة، هذا النادي هو من منحني فرصة استعراض قدراتي كلاعب كرة قدم”.

وأضاف: “استطعت من خلال تواجدي هنا، أن أحصل على مكان في المنتخب البرازيلي، كما نجحت من خلال هذا الفريق في تسجيل العديد من الأهداف، في الدوري الإنجليزي الممتاز”.