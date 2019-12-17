زوجة نائب رئيس زيمبابوي متهمة بمحاولة قتله

المواطن - متابعة

تواجه عارضة الأزياء السابقة وزوجة نائب الرئيس الزيمبابوي، ماري شيوينجا، اتهامات بمحاولة قتل زوجها أثناء رحلته العلاجية في دولة جنوب إفريقيا، بعد محاولتها منع زوجها من تلقي العلاج الطبي في المستشفي وادعائها أن البقاء في الفندق سيكون أفضل لحالته.

ونقلت القوات الأمنية نائب الرئيس الزيمبابوي، كونستانتينو شيوينجا، التي تتولى حراسته، لاحقًا إلى المستشفى رغم محاولات زوجته منع ذلك، واتُّهمت عارضة الأزياء السابقة بمحاولة قتل زوجها في المستشفى، بعدما توجهت إليها وطلبت من الأمن مغادرة الغرفة، ثم قامت بإزالة القسطرة والقطارة الوريدية؛ مما تسبب في حدوث نزيف حاد، وحاولت بعد ذلك إجبار زوجها على مغادرة المستشفى، ولكن العناصر الأمنية تصدت لها.

وواجهت ماري شيوينجا، اتهامات بمحاولة قتل زوجها، بالإضافة إلى اتهامات بغسيل الأموال والاحتيال، أمام محكمة القضاة في “هراري”، أمس الاثنين، حيث تتهم عارضة الأزياء السابقة أيضًا بغسيل حوالي مليوني دولار في جنوب إفريقيا، بزعم دفعها المبلغ مقابل بضائع لم تأتِ أبدًا إلى زيمبابوي.