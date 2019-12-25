سابك تستحوذ على شركة المغذيات الزراعية

المواطن - الرياض

أعلنت شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) عن توقيعها اتفاقية مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) تتيح استحواذ سابك على شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية، عن طريق زيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار أسهم لملاك الشركة المستحوذ عليها.

وبحسب بيان أرسلته سافكو إلى السوق المالية السعودية تم الاتفاق على عدم ضم حصة سابك حاليًا في كل من شركة معادن للفوسفات وشركة معادن وعد الشمال للفوسفات واللتين سبق ذكرهما في مذكرة التفاهم غير الملزمة بين الطرفين.

وأشارت سافكو إلى أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي تماشيًا مع الرؤية المشتركة للطرفين والتي تهدف لتحسين كفاءة وفعالية الأداء من خلال الدمج واستغلال الفرص المتاحة من أجل التوسع والنمو وتعزيز الميزة التنافسية في سوق الأسمدة العالمية بما يخدم مصالح شركة سافكو وتنمية حقوق مساهميها.

وتابع البيان: بالإشارة إلى إعلان شركة سافكو بتاريخ 1440/02/26هـ الموافق 2018/11/04م، عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع سابك، تود شركة سافكو أن تعلن عن توقيع اتفاقية بيع وشراء حصص مشروطة مع شركة سابك (طرف ذي علاقة)، والتي تمتلك 42.99٪ من إجمالي رأس المال المصدر لشركة سافكو، لغرض شراء 100% من رأس مال شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية وذلك بتاريخ 1441/04/28هـ الموافق 2019/12/25م.

يذكر أن شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية تمتلك 50٪ من رأس المال المُصدَر في كل من الشركة الوطنية للأسمدة الكيماوية “ابن البيطار” وشركة الجبيل للأسمدة “البيروني” و33.33٪ من رأس المال المُصدَر في شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات “جيبك”.

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