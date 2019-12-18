سابك توزع 6.6 مليارات ريال أرباحًا لحاملي الأسهم
بواقع 2.20 ريال لكل سهم

سابك توزع 6.6 مليارات ريال أرباحًا لحاملي الأسهم

2019/12/18
الساعة 2:47 مساءً
- ‎فياقتصاد, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك عن توصية مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2019م بواقع 2.20 ريال لكل سهم.
وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم أن إجمالي المبلغ الموزع بلغ 6.6 مليارات ريال، على عدد أسهم مستحقة للأرباح 3 مليارات ريال، وبحصة السهم من التوزيع 2.20 ريال لكل سهم، وبنسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 22% .
وأفادت الشركة أن أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، الذي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

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