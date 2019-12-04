ساندر بيتشاي رئيسًا تنفيذيًّا لجوجل والشركة الأم ألفابت

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أعلن الشريكان المؤسسان لجوجل وهما لاري بيج وسيرجي برين، التنحي عن قيادة الشركة الأم لجوجل والبقاء بعيدًا عن الأضواء.

وحسبما أعلن الثنائي، في بيان صحفي مشترك، أنهما سيتخليان عن أدوارهما كرئيس تنفيذي ورئيس المجموعة، وسيتركان زمام الأمور لساندر بيتشاي ليصبح رئيسًا تنفيذيًّا لكل من جوجل والشركة الأم ألفابت، وسيحتفظ لاري وسيرجي بمقعدهما في مجلس الإدارة.

وجاء في البيان الصحفي لمؤسسي جوجل أنهما شعرا بأن الوقت قد حان لتبسيط هيكل الإدارة بعدما أصبحت شركات ألفابت وجوجل تعمل بشكل فعال ومستقل لذا لم تعد الشركة الأم بحاجة لأكثر من رئيس، وللمضي قدمًا سوف يكون ساندر بيتشاي الرئيس التنفيذي لجوجل وألفابت.

وساندر بيتشاي سيتولى مسئولية كبيرة جدًّا إذ عليه أن يكون مسؤولًا عن قيادة شركة جوجل وإدارة إستثمارات ألفابت، والتي تعد الشركة القابضة لجوجل ومجموعة من الشركات الأخرى.

وساندر بيتشاي يعمل بشركة جوجل منذ عام 2004، وقد أشرف على العديد من منتجات الشركة قبل أن يصبح رئيسًا تنفيذيًّا لها عام 2015، وفي ذلك الوقت تم إطلاق الشركة القابضة لجوجل وهي ألفابت، بالإضافة لعدد من الشركات والمشاريع الأخرى مثل نيست والتي أصبحت الآن جزءًا من جوجل، ومشروع الإنترنت جوجل فايبر والذي تم تقليص حجمه بشكل كبير، ثم شركة بوسطن ديناميكس والتي تم بيعها، وهناك مشروع للروبوتات ولكن تم إغلاقه العام الماضي.