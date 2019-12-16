سبب يُهدد إقامة مباراة الأهلي وضمك

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن مباراة الأهلي وضمك بالجولة الثانية عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مُهددة بالتأجيل.

وعرضت تقارير إخبارية السبب الرئيسي وراء احتمالية تأجيل مباراة الأهلي وضمك حيث ذكرت بأن أرضية ملعب الجوهرة المشعة ليست بحالة جيدة وفي حاجة إلى الصيانة.

وفي حال لم يتم تأجيل المباراة، قد تُنقل إلى مكان آخر وذلك سيحدث بعد التشاور مع مسؤولي الأهلي وضمك.

من ناحية أخرى، بعد إصابة عمر السومة وسعيد المولد والحارس محمد العويس والجزائري يوسف بلايلي، أصبح جروس يعيش في فيلم رعب بسبب تأثر نتائج الراقي لكثرة إصابات نجومه.

كذلك سيفتقد الأهلي لخدمات مدافعه محمد خبراني في لقاء ضمك، حيث من المتوقع غياب معظمهم لمدة تصل إلى شهر وشهرين، والراقي سيخوض مباريات مهمة في بطولة الدوري والكأس خلال الفترة المقبلة.

وكان جروس تولى مهمة تدريب الأهلي خلفًا للمدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

وفي وقت سابق، طمأن نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السوري الدولي عمر السومة الجماهير بشأن الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

ونشر عمر السومة صورة له عبر حسابه الخاص على “انستقرام”، وعلق عليها قائلًا: “شكرًا لكل الذين سألوا واطمأنوا عليّ قبل وبعد العملية، بإذن الله فترة قصيرة وأرجع للتدريبات”.

وكان عمر السومة قد تعرض لإصابة بالفتاق الرياضي، وأجرى عملية جراحية مؤخرًا في مدينة ميونيخ الألمانية على يد الجراحة العالمية الدكتورة أوليريك مشوق، وتكللت بالنجاح.