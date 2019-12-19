سر احتفال Cristiano Ronaldo المميز بالأهداف

المواطن - مروة نبيل

كشف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي Cristiano Ronaldo سر احتفاله المميز بتسجيل الأهداف.

Cristiano Ronaldo

ويحتفل قائد المنتخب البرتغالي الأول، Cristiano Ronaldo بطريقة استثنائية، حيث يقفز عاليًا ويفتح ذراعيه، ويُردد كلمته الشهيرة “هيا”.

وفسر Cristiano Ronaldo سر هذا الاحتفال، وقال: “بدأت قول كلمة (هيا) عندما كنت ألعب في ريال مدريد الإسباني.. وعندما نفوز جميعًا نقولها”.

وتابع Cristiano Ronaldo خلال تصريحاته التي نقلتها صحيفة “ذا صن”، قائلًا: “بدأت قول ذلك، إلا أنني لا أعرف السبب، فقد كان الأمر طبيعيًا بالنسبة لي”.

وأضاف Cristiano Ronaldo قائلًا: “أتذكر فترة التحضيرات لمنافسات الموسم الحالي في لوس أنجلوس، لقد لعبنا ضد تشيلسي وسجلت هدفًا واحتفلت بهذه الطريقة، ثم سألني الناس لماذا قمت بهذا؟ ولكنني لا أعرف”.

رأسية خرافية

وسجل Cristiano Ronaldo هدفًا خرافيًا بالأمس، خلال مباراة يوفنتوس ضد سامبدوريا ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، حيث قفز بارتفاع عالٍ للغاية، ليهز الشباك بطريقة مذهلة ويحتفل بطريقته الشهيرة.

ويستعد Cristiano Ronaldo للسفر مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس إلى السعودية، لمواجهة نظيره لاتسيو في بطولة كأس السوبر الإيطالي.

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