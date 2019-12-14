سعود الغربي مراقبًا للجمعية العامة لاتحاد إذاعات العرب

المواطن - حسن عسيري

شارك رئيس مجلس إدارة جمعية “إعلاميون”، سعود بن فالح الغربي، كمراقب للجمعية العامة الـ39 لاتحاد إذاعات الدول العربية (أسبو) التي عقدت في العاصمة السودانية الخرطوم كمراقب، إضافة إلى حضور احتفالية الاتحاد يوبيله الذهبي لمرور 50 عامُا، وذلك استجابة لدعوة الاتحاد.

وثمن رئيس مجلس إدارة جمعية “إعلاميون” دعوة اتحاد إذاعات الدول العربية وقال: إن اللفتة المهنية التي بادر فيها الاتحاد ليكون لمؤسسات المجتمع حضورها وشراكتها مع الاتحاد، تعتبر بادرة مهنية وحضارية بحكم أن هذا الاتحاد يمثل إحدى المنظمات الإقليمية المميزة والناجحة على المستوى العربي، وهو امتداد للإنجازات التي حققها الاتحاد خلال مسيرته المشرفة وقدرته أن يكون منظمة جامعة تعتمد على مبادئ وأساس راسخة وواضحة وتتصف بالشفافية والحكومة، حيث نعتز بشراكتنا معها.

وأشاد رئيس جمعية إعلاميون بالإدارة الحكيمة والواعية والمهنية للاتحاد، ممثلة في المدير العام عبدالرحيم سليمان، والذي قاد الاتحاد خلال السنوات الأخيرة إلى تحقيق قفزات نوعية سواء في قطاع الخدمات الإعلامية أو الفنية أو التبادلات الإعلامية بين مؤسسات وهيئات الإعلام العربي وتمكينها من حضور الكثير من الفعاليات الدولية والنوعية.

وأضاف الغربي: عزز ذلك وجود مجلس مهني وواعٍ ممثل في رئيس مجلس الاتحاد محمد العوّاش ونائبه الأول سعد الجريس، وفر الدعم المعنوي والإداري والمهني لمدير عام الاتحاد وفريق العمل في الاتحاد؛ لكي يرسم أحلامًا عربية مهنية ويعمل على تحقيقها ،وأن يسجل الاتحاد نموذجًا مهنية للمنظمات العربية التي على عاتقها واجبات كبيرة تجاه المنطقة وشعوبها ومؤسساتها المهنية المختلفة.

وأكد الغربي أن ميزة احتفالية الاتحاد بوبيله الذهبي أنها عقدت في السودان للتذكير بأن هذا الاتحاد انطلق تاريخيًّا من هذه العاصمة العربية العريقة، وأيضًا يبارك المرحلة الجديدة التي يعيش السودان وشعبه الأبي مع تحوله الديمقراطي وبنائه المؤسسي الشعبي، وهذا ما انعكس على الحفاوة والكرام والاهتمام بضيوف الاتحاد والوفد العربية المشاركة، وما أظهروه من فرحة وسرور وتطلعات كبيرة لمستقبل زاهر للسودان الشقيق.