سولشاير يُقارن نجم مانشستر يونايتد بـ رونالدو

المواطن - مروة نبيل

أعرب مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أولي جونار سولشاير عن سعادته بالمستوى الذي يُقدمه لاعبو الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الأخيرة.

مانشستر يونايتد

وأشاد مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي بمستوى ثلاثي خط الهجوم الشاب، أنطوني مارسيال، ماركوس راشفورد وميسون جرينوود خلال مباراة نيوكاسل بالأمس، مؤكدًا أنه استبدل الأول خوفًا من تعرضه للإصابة.

وقال مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي: “مارسيال يتحسن ويلعب مباريات أكثر. لا يمكنني المخاطرة بالمهاجمين، نحن لا نملك الكثير من المهاجمين، كان من السهل اتخاذ قرار إخراج أنطوني وماركوس راشفورد للاستعداد لمباراة بيرنلي”.

وتحدث عن نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، ماركوس قائلًا: “راشفورد ينظر للأمام ويجتهد في التدريبات ويلعب بشجاعة، نقارنه بكريستيانو رونالدو غالبًا، ينتمي لنفس السلالة ويتشابه مع كريستيانو عندما كان في عمره”..

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد في الفوز على نيوكاسل ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بنتيجة 4/1، وسجل مارسيال هدفين، فيما أحرز كل من راشفورد وجرينوود هدفًا واحدًا.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة، من الفوز في 7 مباريات والتعادل في مثلها، والخسارة في 5 مواجهات.

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