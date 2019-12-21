سيناريو لقاء فلامنغو يُرعب الهلال أمام مونتيري

المواطن - محمد سمعه

يشعر نادي الهلال بالقلق خوفًا من تكرار سيناريو مباراة فلامنغو البرازيلي أمام نادي مونتيري المكسيكي، اليوم السبت، ببطولة كأس العالم للأندية.

وكان الهلال أنهى الشوط الأول أمام فلامنغو متقدمًا بهدف دون رد سجله سالم الدوسري، وحقق الأمر ذاته اليوم أمام مونتيري؛ حيث أنهى الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد سجله البرازيلي كارلوس إدواردو.

وفي الشوط الثاني أمام فلامنغو، فقد نادي الهلال قدراته البدنية مما تسبب في خسارته بثلاثية، وهو ما يُقلق نجوم وعشاق الهلال أمام مونتيري في الشوط الثاني.

وتمكن النجم البرازيلي كارلوس إدواردو من افتتاح التسجيل لنادي الهلال بالدقيقة الرابعة والثلاثين من عمر الشوط الأول، أمام نادي مونتيري.

وجاء تشكيل الهلال للقاء مونتيري مكونًا من:

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

في خط الدفاع: محمد البريك، جانج هيون سو، علي البليهي، ياسر الشهراني.

في خط الوسط: جوستافو كويلار، عبدالله عطيف، كارلوس إدواردو، سالم الدوسري.

في خط الهجوم: سيباستيان جيوفنكو، عمر خربين.

بينما جاء في قائمة بدلاء نادي الهلال: محمد الواكد، نواف الغامدي، عبدالله الحافظ، محمد جحفلي، أمير كردي، حسن كادش، محمد كنو، نواف العابد، هتان باهبري، محمد الشلهوب، بافيتيمبي غوميز.

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