شاهد بالصور.. أجواء جدة بعد هطول أمطار

المواطن - جدة

نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، صوراً لمدينة جدة بعد هطول الأمطار الرعدية منذ ساعات الفجر.

وأوضحت الأرصاد، أن الفرصة لا تزال قائمة لهطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة في الساعات المقبلة على شمالها.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكون السحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة على مناطق (المدينة المنورة،القصيم وأجزاء من منطقة حائل والأجزاء الغربية والشمالية من منطقة الرياض تمتد إلى حفر الباطن والقيصومة وعلى مناطق جازان ، عسير، الباحة، مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها في حين يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شمال وشرق وجنوب غرب المملكة .